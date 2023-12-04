FETÖ hükümlüsü öğretmen Osmaniye’de yakalandı
Osmaniye’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmeni S.S. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen S.S. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.S.’yi Osmaniye’de yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Yakalanan S.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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