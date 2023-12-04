FETÖ hükümlüsü öğretmen Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmeni S.S. yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:25
FETÖ hükümlüsü öğretmen Osmaniye’de yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen S.S. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.S.’yi Osmaniye’de yakaladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Yakalanan S.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


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