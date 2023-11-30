Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Havsa ilçesi yakınlarında dün yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan E.O, H.O. ve V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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