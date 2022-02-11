FETÖ'nün kumpas davası Balyoz: 'Devletini seven Türk halkı 11.02.2011 gününü asla unutma'

11 Şubat 2022 Cuma, 14:12

FETÖ'nün kumpas davası Balyoz'da Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 163 askere tutuklama kararı verilmesinin üzerinden 11 yıl geçti.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Emekli Amiral Mustafa Özbey, Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel gibi kumpas davası sonucu tututuklanan isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Öte yandan Kumpas Mağdurları Derneği (KUMPASDER) de paylaşımda bulunarak, "FETÖ nün en sinsi eylem olan #11ŞubatBalyozTutuklamaları üzerinden 11 Yıl geçti Adalet hala yerini bulmadı. Bütün Şehitlerimizi Saygıyla, Rahmetle Anıyoruz" dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: "11 yıl önce bugün Silivri Çadır Mahkemesinde Balyoz kumpasının toplu tutuklaması gerçekleşti. Cumhuriyet, Atatürk ve insanlık düşmanı FETÖ ile ortakları Devletin geleceğini gasp, hukuk ve adalet sistemini katlettiler. Devletini seven Türk halkı 11.2.2011 gününü asla unutma."

11 yıl önce bugün Silivri Çadır Mahkemesinde Balyoz kumpasının toplu tutuklaması gerçekleşti. Cumhuriyet, Atatürk ve insanlık düşmanı FETÖ ile ortakları Devletin geleceğini gasp, hukuk ve adalet sistemini katlettiler. Devletini seven Türk halkı 11.2. 2011 gününü asla unutma. — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) February 11, 2022

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: "10 yıl önce bugün AKP, ortağı FETÖ Türk Ordusuna tarihin en büyük operasyonunu yaptı:Balyoz kumpası! Bugün yaşadığımız bütün sorunların ardında o gün yaşanan hukuksuzluğa sessiz kalanların örtülü onayı vardır: Açılım, Sığınmacılar, 15 Temmuz, liyakatsizlik, 3Y, yeni vesayet… 11 yıl geride kaldı esasında. Düzeltirim. Merkezinde ABD ve uzantılarının Cumhuriyeti yeniden şekillendirme çabası vardı. Bugün kendilerine yerli ve milli diyenler hala bu davadan medet umuyorlar. 6 arkadaşımızın yeniden yargılanması için Yargıtay bile alet edildi. Yani kumpas devam ediyor!"

11 yıl geride kaldı esasında. Düzeltirim. — Ahmet YAVUZ (@yvzah) February 11, 2022

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel: "Bugünlere dünlerde döşenen taşlarla geldik! Türk tarihinin en büyük ihanetlerindenden biriydi Balyoz kumpası... Tetikçisi, uygulayıcısı Fetullahçı örgüt, Planlayıcısı ABD, destekçisi siyasi iktidardı! Sonuç 15 Temmuz kanlı kalkışmasına kadar vardı... Unutmayalım!"

Bugünlere dünlerde döşenen taşlarla geldik!

Türk tarihinin en büyük ihanetlerindenden biriydi Balyoz kumpası...

Tetikçisi, uygulayıcısı Fetullahçı örgüt,

Planlayıcısı ABD, destekçisi siyasi iktidardı!

Sonuç 15 Temmuz kanlı kalkışmasına kadar vardı...

Unutmayalım! https://t.co/f6GHfk6bv7 — Mustafa Önsel (@mustafaonsel) February 11, 2022

Emekli Albay Alican Türk: "BUGÜN 11 ŞUBAT 2022 Mahkemeden; MİT, Emniyet, MGK gibi devletin temel kurumlarınca yayımlanan ve SANIKLARIN SUÇSUZLUĞUNU KANITLAYACAK BELGELER için talepte bulunuldu. Ama kabul edilmedi. Hukuk, usûl çiğnendi. Ve bugün 74-90 yaş arasındaki 14 KOMUTAN ESARETİN Bir tuşuYedi tuşuYedi tuşu'NCİ GÜNÜNDE..."

BUGÜN 11 ŞUBAT 2022

Mahkemeden; MİT, Emniyet, MGK gibi devletin temel kurumlarınca yayımlanan ve SANIKLARIN SUÇSUZLUĞUNU KANITLAYACAK BELGELER için talepte bulunuldu.

Ama kabul edilmedi.

Hukuk, usûl çiğnendi.

Ve bugün 74-90 yaş arasındaki 14 KOMUTAN ESARETİN 1?7?7?'NCİ GÜNÜNDE... — Alican TÜRK (@turkalican) February 11, 2022

Emekli Kurmay Albay Avukat Fatih Altun: "11 yıl önce bugün Balyoz Davasında topluca tutuklandık, aylarca hapis yattık, 2015'te beraat ettik. 32 ay için bana 120.000 TL. tazminat verilecek, Yargıtay'da bekliyor! O hakimler de daha yargılanıyor! Adalet, 17-25 Aralık mağdurları(!) için hızlı bizim için yavaş bir mekanizma!"

11 yıl önce bugün Balyoz Davasında topluca tutuklandık, aylarca hapis yattık, 2015'te beraat ettik.

32 ay için bana 120.000 TL. tazminat verilecek, Yargıtay'da bekliyor!

O hakimler de daha yargılanıyor!

Adalet, 17-25 Aralık mağdurları(!) için hızlı bizim için yavaş bir mekanizma! — Fatih Altun (@fatihaltun0822) February 11, 2022

Emekli Amiral Mustafa Özbey: Bu FETÖ belasını Türkiye'nin başına musallat edenler, ortağı FETÖ yapılanması ile kendi milli ordusuna kumpas kuranları asla unutma, unutturma. Yeryüzünde böyle bir ihanet yaşanmadı. Unutma unutturma

Bu FETÖ belasını Türkiye'nin başına musallat edenler, ortağı FETÖ yapılanması ile kendi milli ordusuna kumpas kuranları asla unutma, unutturma. https://t.co/JvtDo0Woor — Mustafa Özbey (@MMOZBEY) February 11, 2022

KumpasDer: "FETÖ nün en sinsi eylem olan #11ŞubatBalyozTutuklamaları üzerinden 11 Yıl geçti Adalet hala yerini bulmadı. Bütün Şehitlerimizi Saygıyla, Rahmetle Anıyoruz."