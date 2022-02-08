FETÖ kumpası Odatv davasındaki hakim ve savcılar hakkında yeni gelişme

08 Şubat 2022 Salı, 13:09

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, sanık eski hakim Muzaffer İren hazır bulundu, diğer sanıklar ve müştekiler duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen bilgi ve belgeler okundu. Belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından görüşü sorulan savcı, firari 13 sanık hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmedilmesini, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava bulunan sanıkların dava akıbetlerinin ilgili mahkemelerden sorulmasını talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Diğer taleplerin de alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, sanıklar hakkında başka mahkemelerde "FETÖ üyeliği" suçundan süren yargılamalara ilişkin dava dosyalarının istenmesine karar verildi.

Davanın görülmesine 14 Haziran'da devam edilecek.