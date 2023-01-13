FETÖ kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin davanın 3. duruşmasında üçüncü gün: Raporlu olan amirin arama yerinde olduğu belgelendi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:01

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:02

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Fethullaçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kurgulanan “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmaya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel, ÇYDD vekili Avukat Volkan Yalçınkaya ve Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü ve Nilüfer Tatar’ın hazır bulunduğu oturumda tutuksuz sanıklardan Mustafa Tezcan Ataç savunma yaptı.

Savunmasına özgeçmişini anlatarak başlayan Ataç, FETÖ ile bağının olmadığını, Bylock kullanmadığını, sohbetlere katılmadığını ve örgütün okullarında okumadığını ve 2016’da KHK ile atıldıktan sonra da sabit ikametinin olduğunu belirtti. Beykoz’da yapılan aramalarda, aramaları yapan birimin başındaki amir FETÖ tutuklusu Kazım Aksoy’un ve yardımcısının raporlu olması nedeniyle onun yerine vekaleten katıldığını söyleyen Ataç, bu durumu “Terörle Mücadele birimlerinden Sağ-1 ve Sağ-2 arasında bu tarz bir uygulama vardır” diyerek açıkladı. Ataç’ın bu savunmasına rağmen davanın müştekilerinden Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, aramalar sırasında raporlu olmasına rağmen Kazım Aksoy’un aramalarda bulunduğunu gösteren bir fotoğraf sundu. Mahkeme heyet başkanının da fotoğraftaki kişinin Kazım Aksoy olduğunu teyit ettirmesi sonrası aramaların görüntüsünün istenmesine karar verildi.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan ÇYDD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cihan Demirci, “Sanıklar kaçak güreşiyor ve tutarsız açıklamalarda bulunuyor. Raporlu olan amirin aramalarda bulunması dikkat çekici” dedi. İstanbul Adliyesinde bugün devam edilecek üçüncü oturum tutuksuz sanıklardan Abdullah Bayat savunması ile tamamlanacak.