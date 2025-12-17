Cumhuriyet Gazetesi Logo
39 ilde FETÖ operasyonu: 160 şüpheli yakalandı!

17.12.2025 08:59:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, son iki haftadır 39 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 90'ının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 39 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren 160 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerden 90'ının tutuklandığını, 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

