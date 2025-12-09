6 ilde FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 09:03:00
DHA
FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanı kapsamında çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda; yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden hakkında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

