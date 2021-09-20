FETÖ operasyonu: 'Ev abiliği' yapan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı
FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken 'ev abisi' oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin üniversite okudukları dönemde 'ev abisi' yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde FETÖ içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi.
Halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru, sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.
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