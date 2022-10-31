FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde öğretmen olarak çalışan ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirlenen eski öğretmen S.P. hakkında karar verildi. Mahkeme, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.P. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde öğretmen olarak çalıştığını ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.
Savcı, sanığın FETÖ elebaşının çağrısından sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığını ve örgüte ait evlerde kalan öğrencilerden sorumlu olup takibini yaptığını da ifade ederek, S.P'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
BERAATİNİ İSTEDİ
Sanık S.P, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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