FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:45
FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Abone Ol google-news

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.T, N.E. ve F.A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma dosyasının olduğu belirlendi.


fetö zanlı Yunanistan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler