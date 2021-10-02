FETÖ sanığı eski Tuğgeneral Ali Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet

02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:20

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, perşembe günü başlayan ve bugün sona eren duruşmada; 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ve eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat’ın da bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

15 Temmuz 2016 darbe girişi gecesi gözaltına alınan sanıklar hakkında verilen hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden başlayan duruşmada, Ali Avcı; “Yıldırım harekat planı” kapsamında aldığı talimatları uyguladığını, uygulanan talimatların yanlışlığını kimsenin kendisine bildirmediğini ve tuzağa düştüğünü ileri sürerek "Suçsuzum beratımı istiyorum" dedi.

Savunmalarını yapan sanıkları tek tek dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Avcı, Serkan Polat ile 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan hakkında; “cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Sanıklardan Serkan Polat, ayrıca; “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay, sanıklardan Nihat Uçan ise aynı suçlama ile 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Erdinç Serçe, Ferhat Demircan, Harun Doğanay, Haydar Küreş, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Osman Atlı’ya “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla müebbet hapis; Cemal Sudaş, Eyüp Ağbağ’a ise aynı suçlamayla 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Hakkında müebbet hapis cezası kararı verilen Büberci’nin hastalığı göz önünde bulundurularak daha önce uygulanan “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkamama” şartıyla ev hapsinin kararının uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Süleyman Koç’un ise “üzerine atılı suça ilişkin cezaevinde geçirdiği süre ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı göz önüne alınarak” tahliyesine karar verilirken, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çetin Aydoğan hakkında ise “tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak” daha önce uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.