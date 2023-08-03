FETÖ soruşturmasında aranıyordu... İhraç edilen emniyet müdürü yakalandı!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:30

Güncelleme: 03.08.2023 - 17:30

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Hatay İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2023/4560 sayılı kararı gereği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, Talas ilçesinde yakalandı.

Yakalanan kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.