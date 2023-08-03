FETÖ soruşturmasında aranıyordu... İhraç edilen emniyet müdürü yakalandı!
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda Hatay İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2023/4560 sayılı kararı gereği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, Talas ilçesinde yakalandı.
Yakalanan kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
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