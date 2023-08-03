FETÖ soruşturmasında aranıyordu... İhraç edilen emniyet müdürü yakalandı!

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:30
FETÖ soruşturmasında aranıyordu... İhraç edilen emniyet müdürü yakalandı!
Abone Ol google-news

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Hatay İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2023/4560 sayılı kararı gereği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, Talas ilçesinde yakalandı.

Yakalanan kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.


CEZAevi FETÖ/PDY fetö İhraç emniyet müdürü Kayseri Terör örgütü yakalandı

İlgili Haberler

'Geri döneceğiz' demişti: FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü tutuklandı!

'Geri döneceğiz' demişti: FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü tutuklandı!
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!

En Çok Okunan Haberler