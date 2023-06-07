FETÖ şüphelisi Cemalettin Mutlu tahliye edildi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:28

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:28

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve 'futbolda şike kumpası' davasının sanığı olan avukat Cemalettin Mutlu, İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada hazır bulundu.

Cemalettin Mutlu'nun avukatı ile müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü’nün avukatı da duruşmaya katıldı.

"DİSKOYA GİDECEK HALİM YOKTU"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Mutlu, amacının adaletin tecelli etmesi olduğunu söyleyerek "Müvekkillerim oradayken ben nerede olacaktım, diskoya gidecek halim yoktu. Beşerî ilişkilerimden dolayı görüştüm müvekkille, kendisi ByLock kullanmışsa ben ne yapayım? Bu ülkeyi terk etmek isteseydim zaten ederdim. Terör babamın oğlundan gelse lanetlerim. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Duruşmada görüşü sorulan savcı, sanık Mutlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

MUTLU'NUN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Mutlu’nun tüm delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli avukat Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, Mutlu'nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut'le irtibatının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı kişilerle iletişim kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mutlu'nun ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.