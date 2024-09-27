FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi F.K., Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan F.K.'nin işlemleri sürüyor.
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Sayıştay #Yunanistan #fetö
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