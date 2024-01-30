Mücella Yapıcı'dan Bozdağ'a: ‘Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir’

Gezi davasından tahliye edilen Mücella Yapıcı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Kararını okuyan Bozdağ'a, Yapıcı, "TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir. Bravo Bekir Bozdağ" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 20:37
Mücella Yapıcı'dan Bozdağ'a: ‘Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir’
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Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okundu ve böylece Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Gezi davasından tahliye edilen Mücella Yapıcı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Kararı TBMM'de okutan Bekir Bozdağ'a yönelik Yapıcı, "TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir. Bravo Bekir Bozdağ...Geçmiş olsun açlıkla kulluğa alıştırılmıs memleketim...Yazık bize" ifadelerini kullandı.


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