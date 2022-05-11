FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı
İstanbul Sarıyer'de yapılan operasyonda 2017 tarihinden beri silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY) aranan Ercan Ç. (43) polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin eşinin de aynı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma(FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H.Ç.'nin Sarıyer'de saklandığı ev belirlendi. Polis eve yaptığı baskında şüpheliyi bulamadı ama aynı suçtan aranan eşi Ercan Ç.'yi gözaltına aldı.
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ercan Ç.'nin işlemleri Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin hakkında aynı eşi gibi silahlı terör örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
İşlemleri yapıldıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Ercan Ç. tutuklanarak Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.
Video Haberler
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
- Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü
- Feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Denizde 66 saat! Türk kaptan yurda döndü
- Van kedisinin sevimli yavruları
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Sedat Peker'den 'Demirören' mesajı
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti