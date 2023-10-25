FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Hakkında tutuklama kararı verildi!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:37

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:37

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Jandarma TEM Şube Müdürlüğünce Yunusemre ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Çınarlıkuyu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



