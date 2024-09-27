FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
Erzurum’da FETÖ üyesi hakkında hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (İhraç-Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Etiketler: #Erzurum #fetö #Operasyon
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