FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı

Erzurum’da FETÖ üyesi hakkında hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:15

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (İhraç-Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.


Etiketler: #Erzurum #fetö #Operasyon

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