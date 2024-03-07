Kayseri'deki park cinayetinde yeni gelişme!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:25
Kayseri'deki park cinayetinde yeni gelişme!
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S.'nin (17) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesindeki bir parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.


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