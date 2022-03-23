'FETÖ' yalanıyla dolandırdılar: Sahte savcılardan 28 Bin Euro’luk vurgun
Bursa’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi, yurttaşlardan 28 Bin Euro para topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli 5 kişi İstanbul’da yakalandı.
Bursa’da yurttaşları telefonla arayarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şüpheliler İ.G. isimli bir kişiyi 28 Bin Euro dolandırdı.
Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400’e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti.
Eş zamanlı düzenlenen baskın sonucu şüpheliler, İ.Ç. ( 23), S.C. (20), Ö.C. (36), U.K. ( 26) ve O.Y. (29) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
BURSA EMNİYETİ UYARDI
Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden vatandaşlara uyarı geldi.
Uyarıda, "Telefonda kendilerini polis, savcı, asker, hakim, savcı gibi tanıtarak farklı bahanelerle, özellikle "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti, FETÖ terör örgütüne bağlantınız olduğu öğrenildi" şeklindeki sözlere kanmayın. Hesaplarınız hırsızların eline geçti gibi cümleler kurarak sizleri kandırmaya çalışan kişilere itibar etmeyin. İstenilen hesaplara para göndermeyin, elden para vermeyin" denildi.
Polis yetkilileri, vatandaşların şüphelendikleri durumda 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade ettiler.
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