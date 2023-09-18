FETÖ'cü basın sesi oldu: 'Profesör Kabus' cezaevinden açıklamalarda bulundu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:49

BirGün'den Timur Soykan'ın aktardığı habere göre, psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu çocuk hastalarına yüksek dozda ilaç verip manipüle ederek ailesini ‘istismar’ etmekle suçladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Türkiye’nin gündeminde olan bu olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütü FETÖ’ye yakın yayın organları Zoroğlu’nun cezaevinden sesi oldu.

Zoroğlu 2016 yılında FETÖ üyeliği gerekçesiyle ihraç edilmiş ve 15 ay kadar cezaevinde kalmıştı.

Zoroğlu'nun cezaevinde yaptığı açıklamaları yayınlayan söz konusu yayın organlarında şu ifadeler yer aldı:

“Soruşturma dosyasında bahsi geçen çocuklar da ÇKB teşhisi almışlardır. Soruşturma dosyasında ve haberde geçen ketamin ilacı tamamen yasal olup tedavide gerekli olduğu durumlarda kullanılmıştır. Ülkemizde hepimizin duymak bile istemekten kaçtığı maalesef acı bir çocuk istismarı gerçeği var. Bu vakalar aslında bilinenin biraz da aksine, çoğunlukla aile içinde gerçekleşmektedir. Vicdan sahibi bir hekim olarak bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra, artık benim eylemsiz kalmam mümkün değildir. Ben de ailelerin, çocukların bu çığlığını duyması için çalıştım.”