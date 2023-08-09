FETÖ’cü hâkim Özese’nin tahliyesi tepki çekti: ‘Utanç verici kararla yargı sınıfta kaldı’

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

FETÖ’nün Ergenekon kumpasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olan Hasan Hüseyin Özese tahliye edildi. Hakkında iki ayrı dava bulunan ve koşullu salıverilme tarihi bile 13 Ocak 2024 olan Özese’nin adli kontrol dahi uygulanmadan serbest bırakılması hukukçular ve kumpas mağdurları tarafından tepkiyle karşılandı.

‘NE GARANTİ VERİLDİ?’

Cumhuriyet’e konuşan Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar kararı “Utanç verici” olarak değerlendirdi. “Haberi duyduğum anda aklıma yargının düştüğü durum geldi” diyen Tatar, “Özese, davalarda FETÖ’nün bir numaralı aktörlerindendi. Kime ne garanti verildi ki adli kontrol bile olmadan bu kişi serbest bırakılabiliyor” ifadelerini kullandı. Özese’nin yargılandığı duruşmalarda da görev yaptığı dönemdeki tavrını sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, hâlâ kindar tavrıyla Ergenekon ve Balyoz’u savunan bu kişi tahliye edilirken yıllarını FETÖ ile mücadeleye veren Barış Pehlivan hapse tıkılmak isteniyor. Bu utanç verici kararlarla yargı sınıfta kalmış görünüyor” dedi. Ergenekon davasında hapis yatan avukat Cihan Arık ise “Son aylarda idari mahkeme kararlarıyla FETÖ imamlarının bile görevlerine iade edilmesi, öte yandan FETÖ ile mücadele eden gazeteci ve askerlerin emekli edilmesi ve son olarak da Özese’nin tahliyesi bu pazarlık iddialarını kuvvetlendiriyor” dedi. Arık, böyle giderse zamana yayılarak FETÖ’cülerin tamamına yakınının yeniden sistem içinde aktif görev alacağına dikkat çekti.