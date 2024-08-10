FETÖ’den aranan eski yargı mensubu teslim oldu

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:59

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:59

Alınan bilgilere göre, Yargıtay Başkanlığında, yargıtay üyeliği görevini yürüttüğü sırada emekli olan ve FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen C.İ.’nin, 8 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi. Örgütün iç yüzünü gördükten sonra pişman olan ve teslim olduğunu söyleyen C.İ.’nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan” suçları sebebiyle hakkında arama kararı olduğu belirtildi.



Adresindeki aramalarda ele başı Gülen’e ait videolar ele geçirildi

C.İ.’nin, şüpheli ifadelerinde isminin geçtiği, elde edilen FETÖ/PDY terör örgütüne ait dokümanlar üzerinde parmak izinin bulunduğu, ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller içerisinde yapılan incelemelerde ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait videoların yer aldığı belirtildi.