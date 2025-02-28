FETÖ’den aranan firari astsubay sahte kimlikle yakalandı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:28

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:28

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda ‘darbeye yardım etmek', ‘anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan biri olan Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü, izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı. İki yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı.

Titiz çalışan ekipler, hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.