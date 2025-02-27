Otomobil şüphe üzerine durduruldu: Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonucu Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde otomobildeki FETÖ şüphelileri oldukları belirlenen E.Ş, K.L, S.T ve S.Ş. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #EDirne #fetö #FETÖ soruşturması
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