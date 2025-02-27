FETÖ'den aranıyordu: 'Mete' kod adlı ihraç astsubay Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.

FETÖ'den aranıyordu: 'Mete' kod adlı ihraç astsubay Kayseri'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:51

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay N.M.O.’yü (37) yakaladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #astsubay #Kayseri

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