FETÖ'den aranıyordu: 'Mete' kod adlı ihraç astsubay Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay N.M.O.’yü (37) yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.
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