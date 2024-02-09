FETÖ’den aranıyordu... Eski polis memuru Mersin’de yakalandı!

Fettulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mersin’de yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:14
Abone Ol google-news

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru K.A.’nın Mersin’de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda hükümlü eski polisin adresine operasyon düzenleyen ekipler, K.A.’yı gözaltına aldı.

FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


FETÖ/PDY haberleri gözaltı haberleri hükümlü haberleri İhraç haberleri Mersin haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

FETÖ’den hapis cezası alan doktor ve öğretmen tutuklandı

FETÖ’den hapis cezası alan doktor ve öğretmen tutuklandı
Adana'da FETÖ'den aranan 1'i avukat, 3 kişi yakalandı

Adana'da FETÖ'den aranan 1'i avukat, 3 kişi yakalandı
13 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda şüpheli yakalandı!

13 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda şüpheli yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!