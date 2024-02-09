FETÖ’den aranıyordu... Eski polis memuru Mersin’de yakalandı!
Fettulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mersin’de yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru K.A.’nın Mersin’de olduğu bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda hükümlü eski polisin adresine operasyon düzenleyen ekipler, K.A.’yı gözaltına aldı.
FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
FETÖ/PDY haberleri gözaltı haberleri hükümlü haberleri İhraç haberleri Mersin haberleri polis haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'