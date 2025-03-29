FETÖ'den aranıyordu... Firari eski emniyet müdürü yakalandı!

Kayseri'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü H.T. yakalandı.

FETÖ'den aranıyordu... Firari eski emniyet müdürü yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:35

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T.'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #emniyet müdürü #Kayseri #Terör örgütü #fetö

İlgili Haberler

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı!

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı!
FETÖ'nün sözde 'serrehberi'nin cezası belli oldu

FETÖ'nün sözde 'serrehberi'nin cezası belli oldu
FETÖ sanığı eski astsubay hakim karşısına çıktı: Beraatini istedi

FETÖ sanığı eski astsubay hakim karşısına çıktı: Beraatini istedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler