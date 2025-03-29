FETÖ'den aranıyordu... Firari eski emniyet müdürü yakalandı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 29.03.2025 - 10:35

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T.'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.