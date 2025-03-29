FETÖ'den aranıyordu... Firari eski emniyet müdürü yakalandı!
Kayseri'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü H.T. yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T.'nin (49) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #emniyet müdürü #Kayseri #Terör örgütü #fetö
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