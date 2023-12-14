FETÖ'den aranıyordu... Gizli bölmede yakalandı!

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:31
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Türkçe öğretmeni H.M.G. adlı kadının, kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. H.M.G., yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan H.M.G., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. 


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