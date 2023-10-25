FETÖ’den aranıyordu... İhraç edilen hakim hakkında tutuklama kararı tutuklandı
Isparta’da FETÖ’den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ihraç hakim, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan N.A. adlı ihraç hakim, Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski hakim, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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