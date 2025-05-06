FETÖ’den yargılanan iş insanı beraat etti!
FETÖ/PDY’ye finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan iş insanı; Yargıtay’ın bozma kararının ardından yapılan yargılama sonucunda beraat etti.
Kayseri’de FETÖ/PDY’ye finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, 71 iş insanının yargılandığı davanın sanıklarından iş insanı İ.S.B.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Mart 2018 tarihinde yapılan duruşmanın ardından ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.
Yargıtay, kararın temyiz incelemesinin ardından bozma kararı vererek dosyayı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.
Bugün yapılan duruşmada sanık İ.S.B. ve avukatı hazır bulundu. İddia makamının beraat talep ettiği duruşmada, mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma kararına uyarak beraat kararı verdi.
Etiketler: #beraat #FETÖ/PDY #İş İnsanı #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’