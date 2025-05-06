FETÖ’den yargılanan iş insanı beraat etti!

FETÖ/PDY’ye finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan iş insanı; Yargıtay’ın bozma kararının ardından yapılan yargılama sonucunda beraat etti.

FETÖ’den yargılanan iş insanı beraat etti!
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:04

Kayseri’de FETÖ/PDY’ye finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, 71 iş insanının yargılandığı davanın sanıklarından iş insanı İ.S.B.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Mart 2018 tarihinde yapılan duruşmanın ardından ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay, kararın temyiz incelemesinin ardından bozma kararı vererek dosyayı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Bugün yapılan duruşmada sanık İ.S.B. ve avukatı hazır bulundu. İddia makamının beraat talep ettiği duruşmada, mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma kararına uyarak beraat kararı verdi.


Etiketler: #beraat #FETÖ/PDY #İş İnsanı #Kayseri

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