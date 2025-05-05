Kimlikleri tespit edildi... Ankara'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sözde ‘emniyet mahrem sorumluları’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'sinin halen kamu personeli olduğu tespit edilen 38 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, 20'si kamu personeli 38 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #FETÖ/PDY #fetö
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