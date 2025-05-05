Kimlikleri tespit edildi... Ankara'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:08

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, 20'si kamu personeli 38 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.