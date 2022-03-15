FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 09:40
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması' ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları belirlenen ve aktif görevde olan 1 yarbay, 1  teğmen, 7 ile daha önce ihraç edilen 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci ile 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



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