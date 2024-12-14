FETÖ'nün finans yapılanması soruşturması 8 tutuklama!

Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Adana sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün finans yapılanması soruşturması 8 tutuklama!
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:42

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramada; 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Etiketler: #Adana #fetö #finans #Operasyon

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