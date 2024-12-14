FETÖ'nün finans yapılanması soruşturması 8 tutuklama!
Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Adana sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramada; 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: #Adana #fetö #finans #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- Colani’nin arabası
- '100 yılda bir görülebilecek akımın başlangıcındayız'
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Erdoğan'dan Suriyeliler açıklaması
- 'Bıyık altından gülüyorsunuz'