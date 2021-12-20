FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' eski hakimin yeniden yargılanıyor
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün "izdivaç sorumlusu" olduğu iddiasıyla 12 yıl hapse çarptırılan eski hakimin, Yargıtay'ın "TCK'nin 62. maddesindeki indirimin uygulanması gerektiğini" belirterek verdiği bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fansa bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve örgütün "izdivaç sorumlusu" vasfıyla "Nedim" ve "Şahin" kod adlarını kullanarak örgüt üyelerine katalog evliliği yaptırması, 2014 yılı HSYK seçimleri öncesinde örgütün talimatları doğrultusunda FETÖ lehine çalışmalar yapması ve üst aramasında örgütsel bağı sembolize eden "1 dolar" ele geçirilmesi dikkate alınıp "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Fansa ise savunmasında, suçlamaları ve mütalaayı kabul etmediğini belirtti. FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Fansa, "Dosyaya yansıyan tanıkların beyan ettiği gibi onları tanıştırarak evlendirmeye çalıştım. Fakat bunu örgütsel bir amaçla yapmadım. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.
Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki deliller, atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" olduğu iddiasıyla eski hakim Mehmet Fansa 30 Kasım 2018'de Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliğinden" alt sınırdan uzaklaşılarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Temyiz incelemesi yapan Yargıtay, sanık hakkında hüküm kurulurken "TCK'nin 62. maddesindeki indirimin uygulanması gerektiğini" belirterek kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.
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