FETÖ’nün İzmir'deki kasalarına operasyon: 36 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nda (FETÖ/PDY) faaliyet gösterdiği anlaşılan esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 36’sı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 6 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:05
FETÖ’nün İzmir'deki kasalarına operasyon: 36 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü bünyesinde esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 kişi ve terör örgütünü mensuplarının yakalanmamak için saklandıkları hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 18 kişi belirlendi. Toplam 45 şüpheliyi yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


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