FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:13

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.

5 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.