FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:13
FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.

5 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

 


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