FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.
5 İLDE OPERASYON
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.
Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.
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