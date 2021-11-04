FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında karar
FETÖ’nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. İtirafçı olan sanıklardan 4'üne hapis cezası verildi.
FETÖ’nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanmasına ilişkin çoğu meslekten ihraç gelir uzmanı olan 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme itirafçı olan sanıklardan 4'üne 1 yıl 6 ay ile 3 yıl 6 ay arasında ceza verirken, 3 sanık beraat etti, 1 sanığın ise dosyası ayrıldı.
Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına 8 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme, sanıkların savcılığın mütalaasına karşı savunmalarını sordu. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklarından Bilal Civci, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Tüm bildiklerimi anlattım" dedi. Bilal Civci, daha önceki savunmalarında örgütle ilgili bilgiler vermiş 2010 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlandığı sırada sınav sorularının kendilerine verildiğini ve soruların sınavda çıktığını söylemişti. 2011'in Şubat ayında gelir uzman yardımcısı olarak atandığını söyleyen Civci, sınavı kazanıp göreve başlayan 20 kişiden 15'inin de soruların dağıtıldığı yerdeki kişiler olduğunu söylemişti.
Sanık Cihat Yıldırım ise daha önce örgüt üyeliği suçundan başka bir mahkemece cezalandırıldığını belirterek, beraatını talep etti. Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklar, Abdulkerim Karaca’ya ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, Abdulkerim İleri ve İbrahim Özkan’a aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verdi. Sanık Bilal Civci’ye ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplam 3 yıl 6 ay 15 gün ceza verildi. Sanıklardan Mustafa Toktaş, Nimet Bilgin ile daha önce örgüt üyeliğinden ceza alan sanık Cihat Yıldırım’ın beraatına karar veren mahkeme, sanık Abdullah İsak’ın dosyasını ayırdı.
Ceza verilen tüm sanıklar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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