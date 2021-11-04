FETÖ'den soruşturma açılmıştı: Gökçek'in Erdoğan oyunu ortaya çıktı

04 Kasım 2021 Perşembe, 11:32

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan, bugünkü yazısının "Gökçek'in Erdoğan şifresi" başlıklı bölümünde, hakkında FETÖ'den soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili planına dikkat çekti.

Gökçek'in oğlu Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in Erdoğan'ın uçağında poz vermesine dikkat çeken Pehlivan, "Osman Gökçek’in babasını da temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf vermesi kritikti. Savcılara 'Bakın, Erdoğan var benim yanımda' demekti o uçak karesi" dedi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Neymiş, Osman Gökçek’in G20 Zirvesi’ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ne işi varmış?

Neymiş, sahibi olduğu Beyaz TV’de başka gazeteci yok muymuş ki oğul Gökçek gitmiş Roma’ya?

Neymiş, Erdoğan’ın uçağına onu kim almış?

Tamam, şaşırma duygumuzu kaybetmeyelim lakin hafızamızı da diri tutalım.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında FETÖ soruşturması başlattı mı?

Gökçek, oğlu Osman’ın FETÖ okullarında okuduğunu savcıya söyledi mi?

Beyaz TV binasının FETÖ’nün kasası Alaattin Kaya ile ilişkisi ortaya çıktı mı?

Ankara Ticaret Odası seçimlerini Osman Gökçek’in kazanması için FETÖ ile yapılan işbirliği gündeme geldi mi?

Tüm bu soruların yanıtı 'Evet!'

İşte bu nedenle Osman Gökçek’in babasını da temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf vermesi kritikti. Savcılara 'Bakın, Erdoğan var benim yanımda' demekti o uçak karesi.

Tıpkı Melih Gökçek’in savcıya verdiği ifade sonrası 'Türkiye’de özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben' demesi gibiydi.

Nasıl ki o cümlede Erdoğan’a tehdit varsa, uçak karesinde ise savcılara tehdit vardı."