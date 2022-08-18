FETÖ’nün MİT imamı Murat Karabulut öldü iddiası

18 Ağustos 2022 Perşembe, 23:56

FETÖ'nün kritik isimlerinden MİT imamı olarak bilinen Murat Karabulut'un 3 gün önce Almanya'da kanserden dolayı öldüğü iddia edildi.

Avukat Burak Bekiroğlu, paylaştığı iddia ile ilgili, “Sessiz sedasız gömülmüş. FETÖ bu bilgiyi nedense gizli tutmak istiyor. Şahıs aynı zamanda Mustafa Özcan'ın çok yakın adamıydı” ifadelerini paylaştı.

Bekiroğlu, bir diğer paylaşımında da FETÖ'nün firari sanıklarından Önder Aytaç'ın, Karabulut'un ölümüyle ilgili paylaşımını alıntılayarak "İlgili kurumlardan önce biraz önce Önder Aytaç kamuoyuna verdiğim bilgiyi doğrulamış…" ifadelerine yer verdi.



Aytaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eski MİT imamı olduğu iddia edilen Murat Karabulut (Dr Sinan) kanserden dolayı vefat ettiği ve cenazesinin de Almanya’da defnedildiği iddia ediliyor" dedi.

"CEMAATTEN 'İSMİ HAVUZA DÜŞTÜ' DENİLEN HERKESTE KATKISI VARDI"



Karabulut'un isminin yazdığı mezarı paylaşan Aytaç şu ifadelere yer verdi:

Ben hiç sevmezdim kendisini. Cemaatten “ismi havuza düştü” denilen herkeste katkısı vardı. 1 MİT belgesi düzenlenir ve bir şekliyle “ismi havuza düştü” denilen kişi pasifize edilir ve aktif görevden el çektirilirdi ki Mustafa Özcan’ın da bu konuda ki katkısı çoktu. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ölümünde bile bir GATAkulle olabileceği kanısındayım.





Aynı Orhan Çaya’nın Almanya’da kaldırılan cenazesi gibi - İngiltere’de onlarca insandan duydum ama doğruluğuna inanamadım. Derler ki; “Orhan Çaya ölmedi. Ölmüş gibi yapıldı ve borçlarının hepsinin üzerine yatılması sağlandı Mustafa Yeşil taktiğiyle.



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