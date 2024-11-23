FETÖ'nün 'öğrenci' yapılanmasına operasyon: Erzincan'da 2 gözaltı

Erzincan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'öğrenci' yapılanmasına operasyon: Erzincan'da 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:25

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında yapılan operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat adli makamlarca sürdürülmekte.

Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkta devam edeceği belirtildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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