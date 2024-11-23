FETÖ'nün 'öğrenci' yapılanmasına operasyon: Erzincan'da 2 gözaltı
Erzincan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında yapılan operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat adli makamlarca sürdürülmekte.
Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkta devam edeceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Erdoğan belayı satın aldı
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Trabzonspor'da ayrılık!