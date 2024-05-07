FETÖ’ye İzmir merkezli 8 ilde operasyon: 11 gözaltı

Terör örgütü FETÖ’nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına, İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:10
FETÖ’ye İzmir merkezli 8 ilde operasyon: 11 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasına yer alan 13 şüpheli belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, İzmir merkezli, İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Sakarya ve Denizli illerinde gece saat 01.00’de, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11’i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma birimlerine sevk edilirken, 1’i yurt dışında olduğu öğrenilen 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi.


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