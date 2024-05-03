Gizli tanık 'Garson'un dijital verileri sonrası İzmir’de FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

İzmir'de, gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijital verilerde ByLock'ta isimleri geçen FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:12
Gizli tanık 'Garson'un dijital verileri sonrası İzmir’de FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.

'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda bulunan ve gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi.

İzmir merkez ile Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili gibi dış ilçelerde belirlenen toplam 34 eve operasyon yapıldı. 27'si emniyetten ihraç, 5'i haklarında örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yakalama kararı/kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı.

2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 


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