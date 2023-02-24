Fettah Tamince’nin rezidans onayına başkan Böcek veto etti

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 18:20

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 18:29

Antalya’nın Lara bölgesinde iflas nedeniyle satışa çıkarılan, turizmci Fettah Tamince tarafından 2014 yılında satın alınan yine kendisi gibi turizmci olan Talha Görgülü’nün sahibi olduğu Kayıtour firmasının gayrimenkul alanında istenilen ‘Turizm ve ticaret alanı’ şeklindeki imar değişikliği geçtiğimiz Cuma günü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmüş ve birkaç CHP’li meclis üyesi hariç oy birliği ile kabul edilmişti.

9 dönüme yakın değerli bir alanda kayı gruba ait boş binanın yıkımı geçen ay gerçekleşmişti. Kararın askı sürecinde itiraz eden eski Baro Başkanı Av. Polat Balkan, kendisindeki belge ve bilgileri CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşmıştı.

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, meclis öncesi yaptığı grup toplantısında söz konusu kararın geçmesi için ısrarcı olmuş ve grup kararı alınmasını sağlamıştı. Bunun üzerine 3 meclis üyesi meclis toplantısına katılmamıştı.

Turizmci Tamince’ye 9 kata kadar rezidans yapmasının yolunu açan plan notu CHP, İyi parti, MHP ve Ak Parti’den meclise katılan üyelerin oyu ile meclisten geçmişti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu kararın ardından bugün bir sürpriz Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten geldi. Böcek meclis toplantısında bu karar ile ilgili oy kullanmamıştı.

"MECLİSİMİZE İADE ETTİM"

Kararı veto ettiğini sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şöyle dedi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.02.2023 tarihli toplantısında gündemin 30.maddesi olarak görüşülen, Muratpaşa Belediyesinden gelen 1/1000’lik plan teklifini tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iade ettim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”