Feyyaz Yiğit: Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum

Senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, Maraş merkezli iki büyük depremin ardından yapılan eleştirilerin gözaltı gerekçesi olmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:52
Feyyaz Yiğit: Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum
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Oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, Maraş merkezli iki büyük depremin üçüncü gününde bazı bölgelere hâlâ yardım ulaştırılmamasına ve yapılan eleştirilerin gözaltı gerekçesi olmasına tepki gösterdi.

Yiğit, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 "Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum.

 


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