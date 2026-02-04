Feyza Altun'u çocukken istismar eden akrabasına tehditten hapis cezası

Avukat Feyza Altun, çocukluk döneminde maruz kaldığı cinsel istismarı yıllar sonra kamuoyuyla paylaşmış ve bu cesur adımının ardından ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Altun, kendisine yönelik tehditler nedeniyle açtığı davada kararın çıktığını; teyzesinin oğlu N.Ç. ve suç ortağı Ö.F.Ç.'nin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

"ANNEME SÖYLEDİM İNANMADI, YENGEM 'SUS' DEDİ"

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, yaşadığı ağır travmanın derinliklerini ve yalnız bırakılışını sarsıcı ifadelerle dile getirdi. İstismarı çocukken çevresine anlatmaya çalıştığını ancak duvarlarla karşılaştığını belirten Altun, süreci şu sözlerle aktardı:

"Anneme söyledim inanmadı, yengeme söyledim 'Sus, Allah affetsin' dedi. Dayıma söyledim 'Siz ne yaşadınız?' dedi. 7 yaşındaydım, ne yaşamış olabilirim? Yıllarca kendimde kusur aradım. 12 yaşındayken fark ettim, sene 1999'du. Kapıdan kovdum, 'Bir daha gelirsen seni öldürürüm' dedim. Tam 27 sene sonra gelen bir zafer bu. Ben kazandım."





"AKRABALAR KAFASINI KUMA GÖMDÜ"

Dava sürecinde ailesinden beklediği desteği göremediğini ifade eden Altun, olayları bilmesine rağmen sessiz kalan akrabalarına sert tepki gösterdi. Süreçte yanında duran tek akrabası Hüseyin Arslanol’a teşekkür eden ünlü avukat, fail N.Ç.’ye yönelik, "Seni rezil etmediysem, bugün bir kızın olduğu ve kızını tecavüzcü bir babanın gölgesinde yaşatmak istemediğimdendi. Sen zaten Allah katında ölüsün" ifadelerini kullandı.

7 YAŞINDAKİ FEYZA’YA SÖZ: "SENİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Haberin en duygusal anı, Feyza Altun’un istismara uğradığı yaşlardaki çocukluk fotoğrafını paylaşması oldu. Kendi çocukluğuna seslenen Altun, "Seni seviyorum Feyza. Seni herkesten koruyacağım ve sana haksızlık eden herkesle tek tek hesap soracağım" notunu düşerek, benzer acıları yaşayan tüm çocuklar ve kadınlar için bir umut ışığı oldu.