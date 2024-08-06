Fi Tower’da yeni suç duyurusu

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Site yönetiminin Arapça vekâlet kullanarak seçim yapmasını yargıya taşıyan site sakinleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda daha bulundu.



Suç duyurusunda “İlansız, yasaya ve usule aykırı yapılan toplantıda yönetici seçimi yapılması kabul edilemez. Bu şekilde bir kısım muhalif kat maliklerinin asaleten oy kullanımını engelleyecek surette yapılan toplantıda, ne şekilde alındığı ve gerçekliği belirsiz olan Arapça vekâletler ile seçim yapılmıştır. Arapça vekâletlerin geçerli imza sahiplerine ait olup olmadığı şikâyet konumuz olan TCK 207 kapsamında özel evrakta sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Bu şaibeli ve evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğunu düşündüğümüz vekâletnamelerle, toplantıya başlarken divan kurulu usulüne uygun bir şekilde oluşturulmamış ve bir divan başkanı seçimi usulüne uygun olarak yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

