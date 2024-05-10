Esenyurt’taki Fi Tower’da yaşayanlar ile yönetim arasındaki kriz sürüyor

Sahte ve Arapça vekâletnamelerin kullanıldığı site yönetimi seçimleriyle ilgili “özel belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00
Esenyurt’taki Fi Tower’da yaşayanlar ile yönetim arasındaki kriz sürüyor
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Fi Tower isimli sitede, site sakinleriyle yönetim arasında uzun zamandır sorun yaşanıyor. Fi Tower isimli sitenin, 2020 yılında yönetimine kayyum atandı ve ardından 2022’de yeniden bir seçime gidildi. İddialara göre o seçimde sahte vekâletnameler ve Arapça vekaletler kullanıldı. Şikâyetlerin ardından Büyükçekmece Başsavcılığı “özel belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, 19 şüphelinin “özel belgede sahtecilik” suçlamasından cezalandırılmaları talep edilirken, 25 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, hakaret ve yağma suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

EK BÜTÇE VE TEHDİTLER

İddianamede, yöneticilerin baskıcı ve suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu, site sakinlerinin site yönetimince hukuka aykırı şekilde istenen ek bütçelerle karşı karşıya kaldıkları, tehdide hakarete uğradıkları, genel kurul toplantılarında site yönetimine seçilen şüpheliler ve onlarla bağlantılı kişilerin site sakinleri adına sahte vekâletmaneler düzenleyerek oy kullandıkları belirtildi. Ayrıca iddianamede site sakinlerinin, tehdit ve darba uğradıkları ve usülsüz kararlarla sitenin borçlandırılıp, paravan bir şirkete ödeme yapıldığını belirterek şikâyetçi olduğu vurgulandı. Savcılığın yazısında, karakolda bazı şahısların ulaşılamaması sebebiyle ifadesinin alınamadığı belirtildi.

‘İDDİANAMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ’

Site sakinlerinden F.K., iddianamenin eksik olduğunu öne sürerek avukatlarının itiraz edeceğini belirterek “Biz iddianamenin eksik yapıldığını düşünüyoruz. Ceza verecek makamların ilgisizliğinden, ilgilenmemelerinden dolayı bu kişiler daha çok cesaretlendi. Anayasa ihlal edildi, yüzlerce insanı borçlandırdılar” dedi.


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