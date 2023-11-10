Fiber kabloları kesen kişi hakkında yeni gelişme!

Malatya'da fiber kabloları keserek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:42
Fiber kabloları kesen kişi hakkında yeni gelişme!
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevatpaşa Mahallesi Atlas Sokak'ta 9 Kasım'da, özel bir yayın kuruluşuna iletişim sağlayan Türk Telekom'a ait fiber kabloların kesilmesiyle ilgili Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek hırsızlık zanlısının O.G. olduğu belirlendi.

O.G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili yapılan aramalarda, kablo ile doğalgaz saati ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Malatya fiber kablo tutuklama

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