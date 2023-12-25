Fidan Ataselim: Nafakaya ihtiyaç bile duyulmamalı'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim nafakaya ihtiyaç duyulmayan bir sistemin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ataselim, “Burada kadınlar çalışmak istemiyor ve erkeklerin eline bakmak istiyor iddiası bu açıdan gerçek dışı oluyor. Sadece nafaka ile geçinen kadınlar yok ki. Sorunun çözümü için nafakaya ihtiyaç dahi duyulmayacak bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekir. İşte o zaman nafakayı bu şekilde konuşmuyor olalım. Bu eşitsizlik sürdüğü sürece nafaka hakkını da hem kadınlar için hem erkekler için konuşmaya devam ediyor olacağız” dedi.